Soumission, le roman de Michel Houellebecq, avait fait scandale en 2015, lors de sa publication.

Et pour cause : y sont décrits l’avènement d’un président français musulman lors de l’élection de 2022 et les conséquences sur la société (universités islamisées, polygamie légalisée, interdiction aux femmes de travailler, etc.). Les polémiques ne devraient pas tarder à renaître : ce livre va être adapté par Guillaume Nicloux ( La Religieuse, Les Confins du monde) au cinéma, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal. Aucune date de sortie n’a été fixée, mais on va beaucoup en entendre parler, c’est sûr.