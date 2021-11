Une réunion de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint serait organisée en secret pour le 20e anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers.

Ce mardi 16 novembre, tous les moldus férus de magie, sorciers, ex-élèves de Poudlard, Elfes de maison, dresseurs de basilic ou propriétaires de botrucs vont être à la fête. Pour célébrer les 20 ans de la sortie officielle d’Harry Potter à l’école des sorciers (présenté le 21 novembre 2001 en Belgique), premier volet de la troisième saga la plus rentable de tous les temps (9,2 milliards de dollars, juste devancée par le MCU et Star Wars ).

Un événement qui suscite des attentes énormes. Et qui pourrait trouver comme point d’orgue, outre un quiz télévisé qui s’annonce particulièrement ardu (voir ci-dessous), une réunion entre les stars de la saga. D’après le journal The Sun, les producteurs tenteraient de refaire le coup des retrouvailles de Friends en invitant les principaux acteurs de la saga à une petite fête au sein du Studio Tour London - The Making of Harry Potter. L’idée serait de replacer Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans le réfectoire de Poudlard ou sur le quai 9 ¾ de King’s Cross et de les faire discuter avec Maggie Smith (professeur McGonagall), Tom Felton (Drago Malfoy) ou Ralph Fiennes (Lord Voldemort).