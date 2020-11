Durant le tournage de Mission : Impossible - Rogue Nation, en 2015, Tom Cruise avait impressionné toute l’équipe en restant plus de six minutes sous l’eau en retenant sa respiration.

Un record qui vient d’être battu, si l’on en croit les dernières déclarations de Kate Winslet. Pour les besoins d’Avatar 2, la star de Titanic s’est entraînée durement afin de pouvoir jouer longtemps au fond d’un bassin. "J’ai dû apprendre à plonger en apnée pour jouer ce rôle dans Avatar, explique-t-elle à The Hollywood Reporter. Et c’était juste incroyable. Je suis parvenue à retenir ma respiration pendant sept minutes et quatorze secondes. C’était fou."

Et pas nécessairement très simple. "Je devais marcher sur le fond d’un bassin. C’est une séquence cérémoniale assez importante, pour laquelle je porte d’énormes ailes. C’était plutôt effrayant. Le problème, quand vous pouvez retenir votre respiration sept minutes, c’est que vous n’avez plus peur. En fait, assez bizarrement, je pouvais faire confiance à ma capacité de retenir ma respiration. D’une certaine manière, je n’étais donc pas effrayée du tout."

Les concours d’apnée avec elle, il vaut donc mieux oublier, sous peine de se faire ridiculiser.