2021 n’a pas encore débuté, mais Anthony Hopkins ne l’a pas attendu pour souhaiter ses bons vœux à ses fans via Twitter. Mais il avait une bonne raison de prendre un peu d’avance : ce 30 décembre, il célèbre un événement qui a changé sa vie, la fin de son addiction à l’alcool, voici 45 ans jour pour jour.

“Cela a été une année difficile, pleine de deuils et de tristesse pour tant de gens, déclare la star de 82 ans. Mais voici 45 ans, je faisais face à un désastre, en buvant jusqu’à la mort. Je ne fais pas la morale, mais j’ai un message à vous transmettre. Une petite pensée qui dit : voulez-vous vivre ou mourir ? J’ai répondu : je veux vivre. Et soudainement, je me suis senti soulagé et ma vie est devenue extraordinaire.”

Sa vision des choses en a été modifiée. Et c’est de l’optimisme qu’il veut envoyer pour l’année à venir. “J’ai mes mauvais jours et parfois des doutes, mais l’un dans l’autre, je dis : Accrochez-vous. Aujourd’hui est le lendemain qui vous inquiétait tant hier. Vous, les jeunes, n’abandonnez pas. Continuez à vous battre. Soyez audacieux et des forces puissantes vous viendront en aide. Cela m’a soutenu durant toute ma vie. C’est tout ce que j’ai à dire. Bonne année, cela va être la meilleure des années.”

Pourvu qu’en plus d’un talent hors norme, il possède aussi des dons de divination.