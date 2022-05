Le moment de vérité est arrivé pour le 7e art. Les cinémas, privés en ce début d’année post-Covid en moyenne de 25 % de leurs spectateurs par rapport à 2019, vont enfin savoir s’ils peuvent à nouveau faire salle comble ou s’ils ont définitivement été marqués par l’avènement des plateformes de streaming. Le Festival de Cannes, dont l’ouverture est programmée ce 17 mai, devrait rebooster les cinéphiles en manque d’œuvres originales, tandis que Dr Strange in the Multiverse of Madness est en train de faire un malheur au box-office (plus de 500 millions de dollars de recettes en moins d’une semaine) tout en ouvrant le bal des blockbusters.

Alors, quels sont les longs métrages susceptibles de faire exploser le taux de fréquentation d’ici l’été ?

(...)