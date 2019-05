C’en est bien fini de se moquer des super-héros, de leurs anciens caleçons d’une autre époque au-dessus de collants plissés ou de leurs sauvetages du monde qui tournent en boucle. Les chiffres ne mentent pas : plus qu’à un besoin de divertissement, ils correspondent désormais à un phénomène de société. Pour son week-end de démarrage, Avengers : Endgame a rapporté 1,209 milliard $, atomisant littéralement l’ancien record de recettes d’Avengers : Infinity War (640 millions $), presque doublé. En cinq jours à peine d’exploitation dans le monde entier, la fin de la saga Avengers est non seulement devenue le 39e blockbuster à franchir la barre du milliard de gains aux guichets des salles, mais en outre, il se place d’entrée au dix-huitième rang des plus gros succès commerciaux de tous les temps. Il ne fait désormais plus aucun doute qu’il deviendra le cinquième membre du club très fermé des doubles milliardaires en dollars. Avec en point de mire les 2,788 milliards d’Avatar. À ce moment-là, les super-héros occuperont la moitié du top 10 du box-office mondial. Alors que voici vingt ans, ils en étaient totalement absents et ne représentaient que 0,69 % des tickets d’entrées.

(...)