Plateforme de streaming L’acteur belge Joffrey Verbruggen est au casting de cette comédie vue pendant 57 millions d’heures en 28 jours sur Netflix.

C’est assez hallucinant ! " Joffrey Verbruggen, Magritte du meilleur espoir masculin pour La régate en 2011, n’en revient toujours pas, lui qui est à l’affiche de Pourris gâtés, la comédie en langue non anglaise la plus vue au monde sur Netflix l’an dernier. Même Gérard Jugnot, que l’on était heureux d’avoir comme parrain sur le tournage, et pourtant habitué au succès avec le Splendid et les Bronzés, est le premier étonné !"

Le film de Nicolas Cuche avait fait environ 500 000 entrées au cinéma en septembre dernier. Depuis sa sortie sur Netflix le 26 novembre, les chiffres ont de quoi donner le tournis : 56,9 millions d’heures vues en 28 jours sur la plateforme de streaming. Diffusé dans plus de 65 pays, son film est rentré dans le top 10 des longs métrages les plus populaires de Netflix. Il figure en 7e position, le premier étant Blood Red Sky avec 110 millions d’heures vues en 28 jours. Pourris gâtés, traduit en anglais sous le titre Spoiled Brats, avait fait 15 millions d’heures de vues la première semaine, 26 millions la seconde, etc. "Et dans notre cas de figure, ce qui est assez dingue, précise Joffrey Verbrugen (qui a profité du confinement pour réaliser un court métrage intitulé Une journée d’enfer), c’est que ces chiffres ne comprennent même pas les pays francophones ! Le film n’étant pas encore disponible sur Netflix France et Belgique parce qu’il doit d’abord être diffusé sur Canal + et TF1, partenaires du film."

Comment expliquez-vous ce succès ?

(...)