Une nuit torride, un peu trop arrosée, et voilà que deux inconnus décident de partir deux jours plus tard ensemble, en Bulgarie. Un point de départ original, imaginé par Camille Chamoux, la scénariste de Premières vacances, attendu en salle mercredi.

"Ce qui m’intéresse dans la comédie, c’est de parler du monde qui m’entoure à travers un prisme humoristique. J’aime les comédies réalistes, qui servent de miroir à nos défauts. Mon plaisir consiste à incarner des personnages que vous croisez dans la rue, ou bien qui vous ressemblent. Écrire sans faire rire, je ne pourrais pas. L’humour, c’est mon réflexe de survie. Amicalement et amoureusement, je ne pourrais pas être avec quelqu’un qui ne m‘amuse pas et que je ne fais pas rire. Alors que comme spectatrice, les sujets nettement plus dramatiques m’attirent."

À ce moment, une amie lui apporte une gaufre. "Je suis hyper gourmande, c’est une catastrophe. Je ne devrais pas car je viens d’accoucher d’une petite fille, mon deuxième enfant. Mais les gaufres de Liège, c’est vraiment trop bon…"

(...)