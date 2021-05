Guillaume Canet ne manque pas d'humour. Alors que chaque jour d'arrêt de tournage doit peser lourdement sur les finances d', une superproduction à 65 millions d'euros, pris dans les intempéries en Auvergne, il a trouvé le moyen de tourner tout cela en dérision avec une vidéo assez amusante.

On l'y voit seul, moustachu, en panique dans le brouillard, à la recherche de ses comédiens. Tous ont disparu. Et Dieu sait qu'il y a du beau monde, puisque sont annoncés au casting Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (Jules César), Pierre Richard (Panoramix), Angèle (Falbala), Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), Orelsan (Titanix), M (Remix), Bigflo et Oli (Abdelmalix et Toufix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Audrey Lamy (Bonemine), Laura Flepin (Carioca), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Vincent Desagnat (Perfidus), Jason Chicandier (Ordralfabétix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), José Garcia (Biopix), Franck Gastambide (Barbe-Rouge) ou Issa Doumbia (Baba).

Et tout ce beau monde a disparu du plateau... Ce qui lui a inspiré une vidéo au second degré qui en dit long sur la bonne ambiance qui doit régner sur le plateau. D'ailleurs, les images sont accompagnées, sur Instagram, de ce commentaire décalé de l'acteur-réalisateur: "Semaine 4. Tout roule".

Il a aussi ajouté un petit bout de synopsis: "Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi venue demander de l'aide après le coup d'Etat d'un certain Deng Tsin Qin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles Gaulois est connue jusqu'à Shanghai".

Le tournage doit se poursuivre jusque mi-juillet (enfin, si le temps le permet...) pour une sortie prévue en 2022.