En 1989, à 56 ans, le gros de sa carrière étant derrière lui, Jean-Paul Belmondo était désigné pour recevoir le César de l’année pour sa prestation dans le film (extraordinaire) de Lelouch, Itinéraire d’un enfant gâté. Il ne fut pas présent pour recevoir son trophée et se fendit d’une lettre expliquant qu’il considérait que c’était au public, et non aux professionnels, à désigner ses champions. On pensa surtout – et on le pense encore – que le fils du sculpteur Paul Belmondo ne trouvait pas décent de ramener à la maison une œuvre du sculpteur concurrent, César.

