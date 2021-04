Élue Miss Monde à 17 ans, Priyanka Chopra en a fait du chemin. La sublime épouse de Nick Jonas a bossé dur pour convaincre qu’on pouvait avoir une tête bien faite… et bien pleine.

Côté vie privée, elle file le parfait amour avec son mari, le chanteur Nick Jonas. Les deux tourtereaux se sont fiancés en août 2018 à Mumbai, en Inde, avant de se dire “oui” le 1er décembre 2018 dans le respect des traditions hindoues et chrétiennes lors d’un somptueux mariage qui s’est étalé sur quatre jours. Côté pro, celle qui fit fantasmer tant d’hommes avec la série "Quantico" cartonne toujours sur Netflix avec "Le Tigre blanc". Généreuse, Priyanka, soutient également diverses causes par le biais de “La Fondation Priyanka Chopra pour la santé et l’éducation”, qui œuvre pour soutenir les enfants défavorisés à travers le pays dans les domaines de l’éducation et de la santé. La star aux 61 millions de followers sur Instagram, en femme d’affaires avisée, vient également d’ouvrir Sona ; un restaurant indien dans le cœur de New York. Le magazine Time l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde et Forbes, l’une 100 plus puissantes ! Beau parcours, belle revanche même pour celle qui été humiliée à l’école durant ses années ados, celle qui se trouvait “trop comme si et pas assez comme ça”, pour celle qui a dû surtout se battre contre les préjugés de tous poils et de toutes sortes….

Il y a plus de 20 ans, vous étiez élue Miss Monde. Comment ce concours vous a-t-il préparé à ce monde cruel que l’on appelle le showbiz ?