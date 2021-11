La Force est de nouveau en train de vibrer dans une galaxie pas si lointaine que ça. Y compris du côté obscur. La président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, vient en effet de faire le point sur les grands projets relatifs à Star Wars, après l'annonce du report à une date indéterminée du tournage de Rogue Nation, officiellement en raison de l'emploi du temps surchargé de la réalisatrice Patty Jenkins, retenue par les mises en scène de Wonder Woman 3 et de Cléopâtre. Mais en coulisses, il se dit que ce sont surtout les divergences de vues entre la cinéaste et la big boss de Lucasfilm qui seraient à l'origine du problème.

N'ayant pas d'autre gros film à proposer à la place, Kathleen Kennedy s'est fendue, dans le magazine Empire, d'une déclaration susceptible de générer bien des remous. Évoquant les personnages principaux de la dernière trilogie, à savoir Rey, Poe, Finn et Kylo Ren, elle a clairement indiqué que leur retour était à l'ordre du jour. "Certainement, ce sont des personnages que nous n'allons pas oublier. Ils vivront encore, des conversations se déroulent également avec l'équipe créative."

Comme cette "postlogie" avait fortement divisé les fans et la critique, cette annonce devrait logiquement en faire de même. Le débat pourrait s'éterniser jusqu'à la sortie de The Book of Boba Fett, le 29 décembre sur Disney+. Les réveillons risquent d'être animés pour tous les inconditionnels de la famille Skywalker.