En axant l’intrigue sur les beaux-parents, la franchise parvient quelque peu à se renouveler. Pour fêter les noces d’émeraude de Marie et Claude Verneuil (40 ans de mariage), les quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale et d’y inviter la belle famille. De quoi "ravir" le patriarche, Claude, qui fait tout pour éviter ses gendres et rêve même qu’ils divorcent… De Charles, qui joue "un Jésus noir" dans une pièce de théâtre, à Chao, dont les parents sont victimes de clichés asiatiques avec des Verneuil qui se " trompent de Chinois ", en passant Rachid et David, qui se font la guerre entre voisins, le niveau ne vole pas aussi haut que notre Bon Dieu.

Mais qu’est-ce qu’on a tous (pas) fait pour sourire de ces différences culturelles propres aux mariages mixtes, avec un Christian Clavier parfait dans le rôle du vieux raciste de service. Si la présence d’Ary Abittan - accusé de viol - risque d’en déstabiliser plus d’un(e), l’humoriste y tient l’un des meilleurs running gag du film avec sa " yourte gonflable". À moins que ce ne soit cette vanne qui deviendra peut-être la nouvelle insulte du monde post-Covid : " Va te faire un pangolin !"