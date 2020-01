Baby Yoda fait fondre les internautes depuis qu'ils l'ont découvert dans la série "The Mandalorian". Après tous les détournements possibles et inimaginables réalisés par les fans, le revoici dans un court-métrage, où il fait la connaissance de Baby Groot.

Voilà qui va vous faire (re)craquer: une compétition de breakdance entre Baby Yoda et Baby Groot. L'idée vient d'un internaute, Saruhan Saral (alias Mightyraccoon!) et a déjà fait le tour des réseaux. Ce fan a donc mis en scène deux créatures adorables de l'univers Disney, l'un tout droit sorti de "Star Wars", et l'autre des "Gardiens de la galaxie". Dans le court-métrage, les deux petits personnages se lancent dans un battle de danse, où après avoir été adversaires, ils finissent (évidemment) copains.

Publiée le 20 décembre, la vidéo, intitulée "Baby Yoda meets Baby Groot", a déjà été vue plus de 960.000 fois. Il a du succès ce Baby Yoda!