Le film Splash, sorti en 1984, est disponible sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+. Mais la version en ligne n'est pas tout à fait la même que l'originale, certaines scènes ont été modifiées pour cacher les fesses de l'actrice Daryl Hannah.

Dans le long métrage, Allen Bauer, interprété par Tom Hanks, se retrouve sur une île déserte après un accident de bateau. Il y découvre une jeune femme, une sirène, nue. Celle-ci l'embrasse avant de repartir en courant vers la mer. À cet instant, la sirène (l'actrice Daryl Hannah), est filmée de dos et on voit donc une partie de ses fesses, cachées partiellement par ses longs cheveux blonds. Mais visiblement pas assez pour Disney+, qui a décidé d'allonger numériquement la chevelure de la jeune femme, pour couvrir entièrement ses formes.

L'ajout réalisé en post-production n'est cependant pas des plus discrets. Il a été vite remarqué par l'actrice Allison Pregler, qui l'a épinglé sur Twitter. En effet, on voit assez distinctement sur les images du film proposé par Disney+ que les cheveux de Daryl Hannah ne bougent pas vraiment de manière naturelle, et un morceau de fourrure semble avoir été accroché au bout de sa chevelure.

Disney+ assume

Et cette retouche n'est pas la seule que la plateforme a réalisé dans ce film réalisé par Ron Howard. Une scène a largement été recadrée par rapport à ce qu'on peut apercevoir dans la version originale, à nouveau pour ne pas montrer les fesses de la même actrice. L'image s'arrête désormais au bas du dos de Daryl Hannah.

La plateforme de streaming assume visiblement les modifications apportées à Splash, et prévient d'ailleurs ses téléspectateurs avant de lancer la lecture du long métrage: "Ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Son contenu a été édité", peut-on lire sur l'écran.