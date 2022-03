Les Oscars, c’est évidemment le point culminant de l’année hollywoodienne. Un ballet de poulettes gloussantes (aussi naturelles qu’un champ d’OGM) au bras de paons bodybuildés et aux zygomatiques figés par les séances de Botox.

Ce dimanche, pour la 94e édition de ce qu’il faut bien appeler la plus grande "boum" de la planète, ils seront tous là en personne : jeunes premiers en smoking slim fit, producteurs-nababs bedonnant, actrices juchées sur des escarpins eiffelesques, méga-stars collées à leurs publicistes, "wannabe" (ceux qui voudraient être, en français), bref, tout ce qu’Hollywood compte de "players", de "power people", de "magawatt talents", comprenez de gens importants qui font tourner et remplir les caisses de la Mecque mondiale du cinéma. Une confrérie pailletée parfaitement à l’aise devant les caméras des 150 pays qui retransmettent THE show.