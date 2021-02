A partir des films, Jérôme Cottanceau explique, dans un livre passionant, les mathématiques.

Toutes les enquêtes sont formelles : les comédies et les films d’action sont, de très loin, les genres le plus prisés par les cinéphiles. Suivis par les drames, les films d’animation ou les biopics. Nulle part, les mathématiques ne sont considérées comme une source de motivation.

Et pourtant, d’après le site Mathematical Fiction, pas moins de 1 375 longs métrages sont centrés sur les génies des équations ou les champions des formules. Et il est plus que probable que vous y ayez même pris du plaisir, à travers des ouvrages comme Will Hunting, Un homme d’exception, Les figures de l’ombre, Imitation Game, Da Vinci Code, Piou Las Vegas 21, par exemple. Des œuvres que le professeur de maths et blogueur Jérôme Cottanceau a analysées, un sachet de pop-corn dans une main, une calculatrice dans l’autre, pour son livre, Les maths font leur cinéma.

“On peut souvent les classer en deux grandes catégories : les films solaires, où les mathématiques apportent un côté abstrait et ludique, et ceux, souvent des thrillers, qui misent sur le côté froid ou dur des mathématiques. Si le tueur, par exemple, est fan des maths, cela donne tout de suite une couleur à l’intrigue.”