La productrice Judy Craymer s’attend à la mise en chantier d’un troisième volet.

Les bonnes nouvelles se succèdent pour les fans d’Abba. À peine élu président de la Cisac (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs) à la place de Jean-Michel Jarre, Bjorn Ulvaeus a confirmé à plusieurs médias européens que deux nouvelles chansons, au moins, viendraient enrichir leur discographie avant 2021. "Benny et moi avons écrit quelques chansons, même pour ABBA, a-t-il déclaré au Parisien. Ces chansons devraient sortir avant la fin de l’année. Elles sont déjà enregistrées. Pas tout un album… Au moins deux chansons, peut-être trois ou quatre, nous n’avons pas encore décidé."

Et voilà que maintenant, la productrice des deux premiers films Mamma Mia !, Judy Craymer, y va de son petit scoop dans le Daily Mail en annonçant la plus que probable mise en chantier d’un troisième volet. "Je pense qu’un de ces jours, il y aura un autre film, parce que c’était supposé devenir une triologie, voyez-vous."

Et d’ajouter une information susceptible de faire saliver les fans : "Je sais que le studio Universal voudrait que je m’en charge", tout en précisant qu’elle voulait utiliser les quatre nouvelles chansons écrites par Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus pour un futur concert virtuel d’ABBA. Si c’est le cas, peu importe l’histoire, ce troisième opus devrait rencontrer encore plus de succès que les premiers.