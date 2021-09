C’était le 9 avril dernier. Pour ses 88 ans, Bébel avait rassemblé autour de lui son clan. Ils sont sept autour de l’acteur français qui semble savourer le moment de ce sourire dont il avait le secret. Pour Bébel, la famille, c’était sacré. Ses enfants et petits-enfants surtout. Il y a Patricia née en 1953 qui disparaîtra dans des circonstances tragiques, Florence et Paul arrivés respectivement en 1960 et 1963. Et en 2003, fruit de son union avec Natty, est née Stella.

Malgré une vie sentimentale mouvementée, il n’a jamais perdu le lien avec sa progéniture.

Les dimanches sont synonymes de jour de relâche pour l’acteur qui les dédie à ses proches. Tout comme Noël et les mois d’été. Il ne tourne pas en juillet et en août. "C’était consacré à mes enfants. Ma famille, c’était très important", l’entend-on dire dans Belmondo par Belmondo, le documentaire réalisé par son fils.

Il s’est aussi érigé en protecteur intransigeant de cette vie privée qu’il affectionnait tant. Il avait sa façon à lui de rembarrer les journalistes trop audacieux ou collants.

Sa première épouse, Renée Constant, dite Élodie Constantin, a toujours confié qu’il y a eu beaucoup de bagarres avec les photographes. Le respect et la politesse étaient aussi ses chevaux de bataille se souvient son fils Paul. Et si le message ne passait pas correctement ou l’attitude laissait à désirer, quelques fessées se perdaient avait confié son fils Paul, il y a cinq ans, dans Télé Star.

Le respect, voilà bien un principe qui lui tenait à cœur. En 1989, à 56 ans, le gros de sa carrière étant derrière lui, Jean-Paul Belmondo était désigné pour recevoir le César de l’année pour sa prestation dans le film (extraordinaire) de Lelouch, Itinéraire d’un enfant gâté. Il n’était pas présent pour recevoir son trophée et se fendit d’une lettre expliquant qu’il considérait que c’était au public, et non aux professionnels, à désigner ses champions. On pensa surtout - et on le pense encore - que le fils du sculpteur Paul Belmondo ne trouvait pas décent de ramener à la maison une œuvre du sculpteur concurrent, César. C’est que les Belmondo ne supportaient pas le sculpteur César. "Ils ne font pas le même métier. L’un est sculpteur. L’autre est compresseur."

© AFP

Patricia, le drame de sa vie

La disparition tragique de son aînée a marqué à jamais l’acteur.

Jean-Paul Belmondo est resté très proche de ses enfants jusqu’au bout. La plus discrète de la fratrie, c’est incontestablement Florence. Née en 1960, elle a choisi de vivre aux États-Unis, avec son mari Chris Waters.

De son père, Paul Belmondo, aujourd’hui 58 ans, a hérité d’un goût certain pour l’adrénaline. C’est comme pilote de course qu’il a commencé sa carrière, sur les circuits de Formule 1, des 24 Heures du Mans ou les pistes du Dakar. Puis, il a officié comme consultant pour la télévision, toujours dans le domaine des sports moteurs, avant de suivre les traces de son illustre père sur les plateaux de tournage. Sa première apparition devant la caméra remonte à 1988 dans Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch. La dernière de 2012 dans Médecin-chef à la Santé, d’Yves Rénier.

Petite dernière de la bande, Stella, née en 2003, a redonné une nouvelle jeunesse à Bébel dont elle était le "rayon de soleil" disait-il. Cavalière chevronnée, elle a confié à Paris Match vouloir tenter l’aventure Science Po. À moins qu’une carrière dans le domaine artistique ne finisse par l’emporter.

Enfin, il y a eu le drame de la vie de Jean-Paul Belmondo. En 1994, sa fille Patricia, 40 ans, meurt dans l’incendie de son appartement parisien. Le soir même, il est pourtant sur scène dans une pièce comique, Tailleur pour dames de Feydeau. Comme son père, elle avait entamé une carrière au cinéma mais derrière la caméra, en tant que scripte.