Voilà une annonce susceptible de pousser n’importe quel ministre des Pensions à s’arracher ses derniers cheveux : à 58 ans à peine, Quentin Tarantino songe très sérieusement à prendre sa retraite. Du moins, en tant que cinéaste. Et avec quelques années d’avance sur son programme.

Depuis le début de sa carrière, il le crie sur tous les toits : son dixième film sera son dernier. Une affirmation souvent prise pour de la forfanterie ou de l’humour. Il vient pourtant de la confirmer dans une interview à GQ Australia. En ajoutant même une petite note de provocation comme il les aime tant. À savoir qu’il se verrait bien tout plaquer dès cet été, après la sortie de sa neuvième réalisation, Once Upon a Time in Hollywood (attendu dans nos salles le 14 août).

"S’il est vraiment bien accueilli, peut-être que je n’en tournerai pas un dixième, a-t-il déclaré très sérieusement. Il se peut que j’arrête immédiatement. Peut-être que j’arrêterai tant que je suis au top. On verra."

Cela signifie que les chances de le retrouver derrière la caméra pour l’un de ses trois grands prochains projets ont fortement diminué. Voire chuté à zéro pour deux d’entre eux au moins. Cela dit, on ne voit pas très bien qui osera se glisser dans ses pas pour la fausse suite de Django Unchained qu’il compte produire, un cross-over avec…. Zorro qui verra le cow-boy black se transformer en garde du corps du justicier masqué. Ni qui tentera de faire du sous-Tarantino dans un reboot de Star Trek qu’il va scénariser et produire. Et cela paraît plus improbable encore que quiconque ose signer le troisième volume de Kill Bill dont il écrit le script.

Paradoxalement, ses fans ont donc tout intérêt à snober Once Upon a Time in Hollywood s’ils veulent avoir droit à un autre film de Tarantino à l’avenir.