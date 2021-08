Dans un livre qui ne cache rien de sa personnalité, Quentin Tarantino se raconte, à travers le prisme de la fiction.

Le premier roman du réalisateur américain Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, adaptation libre de son film éponyme sorti en 2019 et primé de deux Oscar, est disponible depuis le 25 août. L’écriture… Une passion pour le prodige du 7e art car, ne l’oublions pas, ce gamin de Knoxville (Tennessee) écrit depuis l’âge de douze ans ses scénarios (en phonétique sur des feuilles parsemées de ses pattes de mouche) et des critiques de cinéma depuis quelques années déjà. Le réalisateur de Pulp Fiction – Palme d’or au Festival de Cannes 1994 et Oscar du meilleur scénario l’année suivante -, nous raconte les aventures de Rick Dalton, acteur de western, et de son acolyte Cliff Booth dans le Los Angeles de 1969, où le mouvement hippie est à son apogée. En attendant son 10e et dernier film, c’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre, espérons que non, voici quelques déclarations qui vous permettront de mieux comprendre comment la légende Tarantino est née…