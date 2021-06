Quentin Tarantino ne s'en est jamais caché: il voudrait limiter sa filmographie à dix réalisations, afin de laisser une œuvre cohérente derrière lui. Ce qui lui laisse, selon son mode de calcul (il considère les deux volets de Kill Bill comme un seul ouvrage...), un dernier passage derrière la caméra. Qui pourrait bien, finalement, ne jamais se produire. Ses propos sur Pure Cinema Podcast peuvent le laisser penser.

"La plupart des derniers films des réalisateurs sont horribles, explique-t-il. Généralement, leur dernier est leur plus mauvais. C'est le cas pour la plupart des cinéastes de l'âge d'or qui ont fini par faire leurs derniers films à la fin des années 60 et 70, mais aussi de la plupart des réalisateurs du New Hollywood qui ont réalisé leurs derniers films à la fin des années 80 et 90."

Et de citer Arthur Penn pour illustrer sa théorie. "Je ne suis pas un très grand fan de ce réalisateur, mais le fait que le dernier film d'Arthur Penn soit Penn & Teller Get Killed constitue une métaphore illustrant à quel point la plupart des derniers films des réalisateurs de New Hollywood étaient minables. Mettre fin à sa carrière sur un film décent est rare. Assez phénoménal."

Pour lui, ce serait le cas si sa filmographie s'arrêtait avec Once Upon a Time in Hollywood. "Peut-être que je ne devrais pas faire un autre film, car je pourrais être vraiment heureux si je laissais tomber. C'est la partie frustrante pour beaucoup de réalisateurs vraiment formidables: leur avant-dernier film était incroyable, formidable pour terminer. Ce qui revient à ce que je disais sur moi-même. Si Don Siegel s'était arrêté avec L'évadé d'Alcatraz, oh mon Dieu, quelle carrière… Il avait vraiment tout dit. Les deux autres (réalisations) n'étaient que des emplois."

Méfiance tout de même: Quentin Tarantino est un roublard, capable de changer d'avis si un nouveau projet enflamme son imagination. Ce qu'on espère tous, finalement.