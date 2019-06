Alors que Once Upon a Time… in Hollywood, avec DiCaprio et Brad Pitt, a été présenté avec succès à Cannes mais ne sortira que le 14 août, le cinéaste planche déjà sur l’adaptation du comic Django/Zorro dont il avait lui-même supervisé le scénario.

Il s’agirait d’un crossover entre son Django Unchained et le mythique Zorro, selon le site Collider.