Terrible drame sur le plateau de Rust. La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza ont été touchés, ce jeudi 21 octobre, par un tir vraisemblablement accidentel d’Alec Baldwin, acteur et producteur de ce western. Halyna Hutchins a succombé à ses blessures, et Joel Souza a été emmené à l’hôpital en urgence.



C’est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, qu’a eu lieu l’accident. Selon les enquêteurs, Alec Baldwin, 63 ans, déchargeait un pistolet qui lui servait d’accessoire dans une scène quand le coup est parti. Il a touché mortellement Halyna Hutchins, 42 ans, photographe.

Depuis quelques années, la cinéaste se faisait une place parmi les métiers de l'ombre de Hollywood: "C'était une personne merveilleuse, positive et créative, qui était ravie de percer et de faire des films", a déclaré Michael Pessah, ami et confrère, à Variety.

Halyna Hutchins vivait à Los Angeles. Elle était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Née en Ukraine en 1979, elle avait grandi dans une base militaire soviétique située sur le cercle arctique, selon son site internet.

D’abord journaliste internationale, cette passionnée de photographie et de cinéma déménage par la suite à Los Angeles pour s’y consacrer. Elle enchaîne alors les missions d’assistante sur les tournages et s’adonne également à la réalisation de courts-métrages.

En 2013, Robert Primes, directeur de la photographie récompensé d’un Emmy Award en 1999, appuie sa candidature pour une formation à l’American Film Institute. Elle en sort diplômée en 2015. Son projet de fin d’études, Hidden, réalisé avec son camarade de classe le réalisateur Farzad Ostovarzadeh, est projeté au festival Camerimage,qui récompense les meilleures prises de vue cinématographiques et le meilleur directeur de la photographie.

En 2019, Halyna Hutchins est désignée comme l’une des étoiles montantes de la photographie de cinéma par le magazine American Cinematographer.

Après la fin de ses études, Halyna Hutchins a travaillé sur des films tels que Darlin’ de Pollyana McIntosh (2019), Archenemy (2020), To The New Girl d’Adriana Gonzalez-Vega (2020), Blindfire de Michael Nell (2020) ou plus récemment The Mad Hatter de Cate Devaney (2021).

Selon Variety, aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant et aucune poursuite n'a été engagée, tandis que l'enquête suit son cours. Joel Souza, la seconde victime, a été admis en soins intensifs. Le média local Santa Fe New Mexican rapporte que Alec Bladwin était en larmes lorsque les enquêteurs l'ont interrogé.