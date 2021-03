Le plus dingue, avec ce record totalement farfelu, c'est qu'il en est très fier. Au point de poser avec son certificat sur Twitter: "Le plus compliqué, ce fut de laisser de côté ma vie sociale avec ma famille, mais aussi la salle de sport (j'ai perdu 7 kilos de muscles) et de gérer mes horaires de travail et les horaires des projections."

Fort de son expérience, il donne même des conseils à ceux qui voudraient le détrôner: "Planifiez votre tentative de record et préparez-vous autant que possible, physiquement et mentalement, tout est possible." Avis aux amateurs, qui rêvent de regarder, par exemple, les Tuche en boucle pendant l'équivalent d'une vingtaine de journées.

Pas sûr que cela lui suffira pour passer à la postérité, mais Ramiro Alanis est entré officiellement au Guinness Book de Records pour avoir visionné 191 fois le même film dans une salle de cinéma. Et quel film.dure en effet 181 minutes. Ce qui fait qu'il a passé 576 heures à visionner toujours les mêmes images.