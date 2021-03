Il fut un temps où, en Belgique, la télévision était gratuite. Du moins en apparence puisqu’il y avait la redevance télé à payer. Et la télédistribution pour ceux qui souhaitaient un plus vaste choix de chaînes. Hormis Canal + devenu BeTV, tout le reste (RTBF, RTL, VRT, etc.) pouvait être visionné à volonté.