Si les cinémas sont fermés, il reste possible de regarder de bons films grâce aux vidéoclubs.

Avec la fermeture des lieux culturels et le confinement qui nous laisse du temps, il faut se montrer créatif pour se divertir et vaincre l’ennui. Parmi les rares établissements à rester encore ouverts, on retrouve notamment les libraires mais aussi les vidéothèques, considérées comme des médiathèques. Des lieux désertés depuis des années, mais qui résistent encore. Ouvert depuis 20 ans, Vidéo Express, situé dans la commune de Saint-Gilles, est parvenu à fidéliser son public et à se stabiliser financièrement.

Lors du premier confinement, ils ont mis en place un service de livraison qui a permis de créer d’autres liens avec les clients. Cette fois-ci, les voilà soulagés de pouvoir rester ouverts même s’ils n’observent pas une augmentation d’affluence dans leurs rangées de DVD. En effet, Juan, le gérant, pointe du doigt la fermeture des cinémas notamment : "Les films qui devaient paraître au cinéma sortent désormais sur des plateformes de streaming. Après le premier confinement, on a perdu quelques clients qui se sont habitués à voir les films de cette manière."



(...)