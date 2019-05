Encore un record pour Avengers : Endgame.

En dix jours, il est devenu le film sur lequel on a le plus tweeté dans le monde, avec 50 millions de références. Selon Twitter, la première place du podium est occupée par #Thanos, suivi des hashtags #Thor et #IronMan. À ce rythme-là, il va falloir ajouter de nombreuses pages à la prochaine édition du Guinness Book des Records.