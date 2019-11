Comme chaque année, le mois de novembre est le moment des grandes sorties ciné. On a tous déjà poussé les portes d’un cinéma pour aller voir le dernier James Bond ou dessin animé Disney, et cette année encore, des centaines de familles vont aller passer un moment dans une salle obscure. Et au programme de la majorité d’entre elles, il y aura certainement La Reine des neiges 2.

Six ans après la sortie du premier dessin animé, Elsa, Anna ou encore Olaf sont de retour pour de nouvelles aventures avec, certainement, une nouvelle chanson impossible à oublier et surtout une armada de produits dérivés.

(...)