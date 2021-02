Traditionnellement, les mois de janvier et, surtout, de février, offrent l’occasion de célébrer le 7e art et de couvrir de récompenses les "meilleurs" film de l’année écoulée. Mais avec un box-office qui a plongé (-74 % en 2020 par rapport à 2019) et une poignée de longs métrages apparus furtivement sur les écrans, il n’y a pas grand-chose à fêter pour le moment.

L’Académie Delvaux a donc pris la seule décision qui s’imposait : supprimer la cérémonie des Magritte du cinéma belge cette année. Ce qui n’empêche pas de mettre nos œuvres à l’honneur. La RTBF, avec sa semaine du cinéma belge, Voo et son tapis bleu pour les productions noir-jaune-rouge ou la plateforme Sooner, avec un catalogue de 200 œuvres nationales, ont montré l’exemple...