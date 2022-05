Avec 6,6 milliards de dollars entrés dans leurs caisses grâce à neuf volets de Fast & Furious et un spin-off (Hobbs & Shaw), on pourrait croire que les producteurs de la saga coulent des jours heureux dans le meilleur des mondes, en préparant tranquillement Fast X. Une illusion hollywoodienne de plus, d’évidence, puisque le réalisateur Justin Lin, qui devait signer sa sixième réalisation “rapide et furieuse“, a claqué la porte en dépit des succès qu’il avait rencontrés.

Tout en se contentant de préciser que “le départ de Justin Lin n’est le résultat d’aucune différence créative avec le studio, ni avec les autres producteurs, le casting ou l’équipe“, Universal l’a aussitôt remplacé par un autre spécialiste des films d’action, Louis Leterrier (Le transporteur, Now You See Mee, L’incroyable Hulk ou trois épisodes de Lupin). Mais à en croire The Hollywood Reporter, cela aurait en fait chauffé en coulisses entre le cinéaste et sa star, Vin Diesel, le premier reprochant au second les nombreux changements qu’il voulait imposer dans le scénario ou les lieux de tournage. Le “désaccord majeur“ entre eux aurait débouché sur une réunion avec deux autres personnes. Vin Diesel s’y serait présenté avec… de nouvelles notes concernant le script. Selon un témoin cité par The Hollywood Reporter, “Justin en a finalement eu assez et a dit : Ce film ne vaut pas ma santé mentale.“ Ensuite, il aurait claqué la porte en laissant son siège de réalisateur vide.

Toujours selon la bible hollywoodienne, toutes ces tensions pourraient aussi s’expliquer par les enjeux financiers. En raison notamment d’un long casting de stars (Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez, Ludacris ; Tyrese Gibson ou Nathalie Emmanuel), qui engloutiraient à elles seules un tiers des dépenses, le budget de Fast X aurait grimpé jusqu’à 300 millions de dollars, un montant pharaonique auquel il faudra ajouter les frais de marketing et de publicité. Autant dire que tout échec commercial est interdit pour le blockbuster attendu en salle le 19 mai 2023.