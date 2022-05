Rayonnante. Le qualificatif s’impose à l’esprit lorsque l’on rencontre Eva Longoria en tête-à-tête, même par écran d’ordinateur interposé. Décontractée, élégante, sympa, on comprend tout de suite pourquoi L’Oréal Paris l’a choisie pour défiler sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Du haut de son mètre cinquante-sept, elle incarne à merveille la notion de glamour. Mais si elle sourit tout le temps et semble s’amuser de chaque question, elle fait montre d’un solide caractère dans les combats qui lui tiennent le plus à cœur. Comme celui contre le harcèlement sexuel.