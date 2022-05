L’agent secret le plus kitsch, lubrique et déjanté des services de Sa Gracieuse Majesté (non, pas Johnny English ni James Bond…), qui a sévi entre 1997 et 2002, devrait reprendre du service.



Interrogé sur une éventuelle quatrième aventure, son interprète, Mike Myers, a répondu : "Je ne peux ni confirmer ni infirmer l’existence ou la non-existence d’un tel projet, qu’il existe ou non…" Ce qui revient à dire oui. "Il s’agit d’une confirmation de confirmation non confirmée…", a-t-il alors ajouté. C’est sûr que ça va nous changer des sauvetages de la planète par les super-héros Marvel…