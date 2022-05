Diam’s, de son vrai nom Mélanie Georgiades, est une personnalité fascinante. Hitmakeuse ("DJ", "La Boulette"…), elle fut aussi une véritable plume du rap ("Si c’était le dernier", "I Am Somebody"), capable de mettre à l’amende un paquet de gars dans une discipline restée trop mâle. Mais c’est surtout pour sa descente aux enfers psychologique et son retrait abrupt de la scène, accompagné de sa conversion à l’Islam, que la "mère du rap français" a marqué les esprits.

(...)