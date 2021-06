Peut-on tout faire sous prétexte que désormais, la technologie le permet ? La question a déjà alimenté de nombreuses soirées parmi les fans de James Dean, dont le droit à l'image a été vendu par sa famille. Ceux de de Star Wars se sont aussi beaucoup posé de questions, confrontés au retour digital de Peter Cushing dans Rogue One 22 ans après sa mort ou celui de Carrie Fisher dans L'ascension de Skywalker presque trois ans après son décès.

Les inconditionnels de Fast & Furious ont vécu le même phénomène en 2013, mais dans une moindre mesure, lors du septième volet de leur saga favorite, lorsque les frères de Paul Walker, Cody et Caleb, ont été amenés à terminer les scènes qu'il lui restait à tourner lorsqu'il a été victime d'un accident de la route. Mais pour les dixième et onzième opus, elle pourrait prendre bien plus d'ampleur, puisque le réalisateur de F9, Justin Lin, voudrait lui faire effectuer un double come-back.

"D'évidence, Paul et son personnage, Brian, sont le cœur et l'âme de la manière dont nous avons évolué, a-t-il déclaré dans une interview à CinePop. Le ramener est une chose à laquelle je pense tous les jours. Alors que nous approchons de la fin de la franchise, c'est une discussion que j'ai actuellement. Je pense à cette possibilité tous les jours."

Techniquement, les progrès des effets spéciaux associés à l'intelligence artificielle rendent l'opération tout à fait faisable. Reste à voir maintenant comment réagira la famille.