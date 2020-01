Maître de conférences à l’université, Benoît Delage a tout d’un homme cultivé, posé et droit dans ses bottes. Ce que les gens ne savent pas, c’est que ce père de famille fait tout pour rattraper un meurtre qui lui a valu de nombreuses années de prison. Pour faciliter sa réinsertion dans la société, l’homme a décidé de changer de nom, passant de Paul à Benoît. Des années plus tard, suite à la garde à vue de son fils, son passé lui éclate toutefois à la figure. Plus besoin de se cacher derrière un masque, l’homme est à découvert. Il ne lui reste plus qu’à dire la vérité à son fils et à vivre sous le regard médisant des autres.

(...)