Le chanteur et acteur prête sa voix à un jouet dans la série Netflix "Jingle Jangle". Il revient auprès du corespondant de La DH à Hollywood sur sa carrière d'acteur, de chanteur, mais aussi ses choix de vie.

C’est le roi incontesté de la pop latine. Il a vendu plus de 90 millions d’albums à travers le monde. À bientôt 49 ans, Ricky Martin est de nouveau sous les feux de l’actualité avec Jingle Jangle : un Noël enchanté. Entre le changement de couches du petit dernier, Renn 1 an, et la préparation de ses vacances à Porto Rico après neuf fois sans quasiment mettre le nez dehors – covid oblige – le papa bogosse au sourire ravageur a toutes les raisons d’avoir la… banana. Rencontre pimentée avec la star “muy caliente”.

"Jingle Jangle : un Noël enchanté", est le film idéal pour les familles qui souhaiteraient partager l’ambiance de l’un de ces moments les plus attendus de l’année. Vous avez dit que ce film était puissant. Pourquoi ?