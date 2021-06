Les bonnes nouvelles cannoises se succèdent pour le cinéma belge. Après la sélection desde Joachim Lafosse en compétition officielle et d', première réalisation de Laura Wandel, ou dede Teodora Ana Mihai, dans la section Un certain regard, c'est au tour du Bruxellois Emmanuel Marre de connaître les honneurs d'une sélection cannoise, à La semaine de la critique, avec son premier long métrage coréalisé avec la Française Julie Lecoustre,

Si le rôle principal est tenu par Adèle Exarchopoulos, à ses côtés, on retrouve une figure qui va parler aux fans de la série Ennemi public: Mara Taquin. En plus d'apparaître dans la deuxième saison, elle avait aussi joué avec Vincent Cassel et Reda Kateb dans Hors normes d'Olivier Nakache et Eric Toledano.

L'histoire ? Voici ce qu'on dit le résumé officiel: "Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder Carpe Diem. Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Jusqu'à ce qu'un incident de parcours ne l'oblige à se reconnecter au monde. Cassandre saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?"

Tout cela sera à découvrir sur la Croisette dans un mois.