C’est une des nombreuses bizarreries hollywoodiennes. Alors qu’il y a embouteillage de films à présenter lorsque les salles rouvriront enfin et qu’on peut compter sur les neurones d’un candidat de télé-réalité les réussites dans le genre (Sonic et Tomb Rider, si on est gentil), les producteurs californiens regorgent d’idées pour adapter les jeux, vidéo ou de société, au cinéma.

Des projets souvent totalement inattendus, pour ne pas dire farfelus. Ainsi, partant du principe que 450 millions de ces cubes démoniaques ont été vendus de par le monde, le producteur Ashok Amritraj a décidé de tourner un film sur le… Rubik’s Cube. On espère pour lui que les scénaristes auront bien étudié The Queen’s Gambit avant de se lancer.

Le scénariste de "House of Cards " pour Risk

La même remarque vaut pour Jon S. Baird, qui va réaliser un long métrage à partir de Tetris. Taron Egerton devrait y incarner le concepteur du jeu d’imbrication parmi les plus populaires de la planète. L’adaptation du Monopoly par Tim Story devrait, elle, s’axer autour des ambitions de Kevin Hart, désireux de faire fortune dans l’immobilier en achetant les bâtiments les plus prestigieux.

Enfin, dans un registre encore plus improbablement ambitieux, le scénariste de House of Cards, Beau Willimon, et le producteur Jordan Tappis veulent transformer les affrontements mondiaux de Risk en une série télé. Difficile d’imaginer comment ils vont pouvoir s’éloigner des traditionnels films de guerre tout en se reliant au jeu de plateau.

Ces adaptations de jeux ressemblent en tout cas à de fameux paris.