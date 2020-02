Et vous, vous êtes plutôt Papy Boyington ou James West ? À l’annonce du décès de Robert Conrad, qui a incarné ces deux personnages emblématiques du petit écran des années 1960 et 1970, deux clans se sont dessinés. Question de génération. Les plus jeunes, eux, n’avaient qu’une vague idée de qui était cet acteur aux yeux bleus et au sourire étincelant. Pourtant, Conrad Robert Falk, né le 1er mars 1935 à Chicago, a été une véritable star, principalement des étranges lucarnes quand elles régnaient sur le petit monde du divertissement à domicile.

