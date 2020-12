Robert Hossein est décédé ce matin à l'hôpital, après un problème respiratoire, a indiqué son épouse, la comédienne Candice Patou, confirmant une information du Point. L'acteur avait fêté mercredi ses 93 ans.

© Reporters



Acteur, metteur en scène et réalisateur, il laissera derrière lui son empreinte. Né en 1927 d'un père compositeur d'origine iranienne et d'une mère pianiste d'origine ukrainienne, il noue avec le théâtre dès son plus jeune âge et connaît son premier succès alors qu'il n'a que 19 ans dans la pièceIl commence sa carrière d'acteur dans les années 40 avec des films commeouIl devient également incontournable pour son rôle du comte de Peyrac dans la série. Plus récemment, on a pu le voir à l'affiche du filmaux côtés de Sophie Marceau.