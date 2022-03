Vendredi après-midi, la Warner et DC Comics organisaient des "conférences de presse virtuelles" par Zoom pour assurer la promotion de The Batman , qui sort ce mercredi au cinéma. Le réalisateur Matt Reeves avait disparu du panel à la dernière minute. Ne restaient donc, sur un plateau décoré de sigles rouges du film, que les acteurs : Robert Pattinson évidemment, la nouvelle incarnation du vengeur masqué de Gotham City, mais aussi Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (le commissaire Jim Gordon) et Paul Dano, qui campe le grand méchant Riddler (le Sphinx en VF dans les comics).