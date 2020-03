Il avait lui-même tourné et interprété Pinocchio en 2002, mais cette fois-ci, Roberto Benigni, sorte de Charlie Chaplin/Jacques Tati italien, devenu en quelques années l’homme le plus puissant du septième art transalpin, joue le rôle du menuisier Gepetto.

C’est Matteo Garrone, le réalisateur de Dogman et de Gomorra, qui a revisité pour cette nouvelle adaptation le chef-d’œuvre de Carlo Collodi. La force de cette mouture c’est qu’elle est constituée d’images de synthèse parfaitement dosées. Autrement dit, elle ne tue pas la magie de l’histoire.

Chez Garrone, point d’effets spéciaux à gogo non plus, ni de ficelles scénaristiques qui se voient comme un long nez au milieu de la figure ! On aurait pourtant aimé que ce metteur en scène fasse preuve d’un peu plus d’originalité dans le traitement du sujet. En réalisant cette histoire universelle de manière assez consensuelle, ce Pinocchio nous laisse parfois de bois !

Fort heureusement, la performance en chêne massif du trublion Benigni est un travail d’artisan qui compense et fera date !

En 2002, vous incarniez Pinocchio et non Gepetto. Qu’est-ce qui vous fascine tant dans l’œuvre de Carlo Collodi ? En effet, des adaptations au cinéma, il y en a eu et pas qu’un peu…