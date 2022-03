Sylvester Stallone propose sa version rêvée de son film. Un “director’s cut” avec 40 minutes d’images inédites, tandis que la confrontation Est-Ouest s’est invitée en Ukraine.

Plus grand succès de la saga qui percute, le quatrième volet des Rocky fit beaucoup parler de lui pour son message manichéen et ses relents de guerre froide pendant les années de présidence de Ronald Reagan. Pour ce grand retour de l’étalon Italien en short couleur bannière étoilée, Sly décidait, en 1985 de faire un film politique. Comme pour Rocky 3, l’argument est plutôt simple (t) : après la mort d’Apollo Creed, réduit en hachis parmentier lors d’un combat contre le russe Ivan Drago, notre Rocky, très remonté, se rend en URSS pour affronter le fossoyeur à la coupe à la brosse et ainsi venger son ami. En fin de compte, il gagne à sa cause un public acquis à celle de son adversaire en remportant la victoire. Le champion américain devient alors un symbole des valeurs traditionnelles de l’Ouest face à la déshumanisation imposée par les communistes (d’autant plus que Drago est un capitaine du KGB).

Fruit du hasard, alors que Poutine est en train de brandir la menace nucléaire, Rocky IV revient dans une version allongée sobrement intitulée Rocky Balboa contre Ivan Drago. Pour l’occasion, Sylvester Stallone a tenu à remonter son uppercut des eighties et à offrir aux fans sa version rêvée de Rocky IV. Au programme : plus d’émotions et moins de commotions.