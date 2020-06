Le coq champion de l’évasion repart à l’aventure avec Ginger dans Chicken Run 2.

Rocky est de retour. Et cette fois, Sylvester Stallone n’y est strictement pour rien. Et pour cause : le Rocky dont il est question ne porte pas de gants mais une crête. Il ne sévit pas non plus sur les rings de boxe, mais dans les poulaillers les plus mal dirigés.

Vingt ans après avoir revisité La Grande Évasion en version volaillère, Rocky le coq repart à l’aventure. Toujours aux côtés de sa poulette préférée, Ginger. Pourtant, il se la coulait douce sur son île paradisiaque avec son poussin, Molly. Mais voilà, le trio a la chair de poule en apprenant une mauvaise nouvelle : une terrible menace plane désormais sur la tête des gallinacés de toute la planète. Au risque d’y laisser leur peau, ils n’ont d’autre choix que de repartir à l’aventure.

"Exactement vingt ans après la sortie du film original, nous pouvons confirmer que la suite de Chicken Run arrive sur Netflix", a annoncé la plateforme de streaming. Avec peut-être un brin trop d’enthousiasme, dans la mesure où les prises de vues en stop-motion ne commenceront qu’en 2021.

D’après Sam Fell, amené à prendre la succession des géniaux Nick Park et Peter Lord sur le siège de réalisateur, le scénario a été peaufiné durant trois ans et serait donc maintenant tout à fait prêt.

"Nous en avons discuté pendant des années, mais nous n’avions jamais trouvé l’idée qui nous emballait, a expliqué Peter Lord lors du Festival (virtuel) d’Annecy. Cette fois, l’histoire parfaite et la relation avec Netflix l’est aussi. Nous pouvons donc tourner la suite dont nous rêvions."

D’après Newsweek, Mel Gibson, qui doublait Rocky, ne sera pas de la partie. Ce qui ne change rien au plaisir de redécouvrir cette basse-cour attirée par les sommets.