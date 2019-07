L’acteur néo-zélandais de 55 ans interprète en effet Roger Ailes, l’ancien patron goujat de la chaîne Fox News (décédé à 77 ans en 2017), dans une mini-série intitulée The Loudest Voice In The Room . Car la chaîne d’info continue américaine, ouvertement républicaine, reste la plus puissante des USA. Pour incarner celui qui fut aussi l’ex-conseiller en image des présidents Richard Nixon, Ronald Reagan et George H. W. Bush, Russell Crowe a passé de nombreuses heures de maquillage.

© DR