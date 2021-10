Voilà un projet qui va faire couler beaucoup d'encre. Et risque de désarçonner les fans de Margot Robbie et de Ryan Gosling. Selon Deadline, les deux comédiens doublement nommés aux Oscars ont accepté de prêter leur visage aux poupées Barbie et Ken au cinéma. Or, s'ils sont tous deux extrêmement populaires, ils sont aussi décriés pour leur côté lisse et les stéréotypes physiques qu'ils ont longtemps véhiculés.

A l’origine, le projet devait être développé pour le studio Sony avec Amy Schumer puis Anne Hathaway pressenties pour le rôle principal. Désormais dans les mains de Warner Bros.; le projet a été confié à la réalisatrice Greta Gerwig (Les quatre filles du Docteur March), qui a jeté son dévolu sur Margot Robbie pour le rôle de Barbie. Et il semblerait qu'elle ait réussi à convaincre Ryan Gosling de la rejoindre en tant que Ken. Des choix pour le moins surprenant de la part d'interprètes surtout vus ces dernières années dans des projets cinématographiquement assez ambitieux.

Ici, le scénario n'est pas encore connu. Mais sur base des 37 films d'animations déjà inspirés (?) des aventures de Barbie, les fans de Margot Robbie et de Ryan Gosling vont certainement nourrir quelques craintes. La production doit commencer au début de 2022 pour une sortie en 2023.