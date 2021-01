Le coronavirus n’est, hélas, pas le seul souci de santé pour bien des personnes. Un Canadien de 11 ans, Brody Dery, lutte actuellement de toutes ses forces contre un cancer du système lymphatique et la maladie de Crohn (inflammation du système digestif). Fan de Deadpool, qu’il revoit souvent après une journée plus compliquée afin de retrouver le sourire, il a eu la surprise de recevoir, via Twitter, une vidéo enregistrée spécialement à son intention par son idole, Ryan Reynolds.

"Brody, c’est Ryan Reynolds. J’ai entendu ton histoire et je voulais t’envoyer cette vidéo pour te faire savoir que je pense à toi et que je t’envoie des tonnes d’amour. Je t’envoie aussi de la force, quelle que soit ma force. Énormément de gens t’aiment tellement. Je sais que tu vas surmonter les épreuves, que cela a été un gros défi dernièrement, mais tu sais, Brody, tu es l’homme de la situation. Je t’envoie beaucoup d’amour. J’espère te rencontrer en personne un de ces jours. Bon courage d’ici là. Okay mon pote, bye."

D’après la mère de Brody, il en est resté bouche bée. Ils avaient regardé ensemble Deadpool la veille au soir. "Il n’arrête pas de dire : ‘Je me sens spécial, comme une star de cinéma.’" Et ça, c’est vraiment super.