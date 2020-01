Deux semaines après son discours désopilant lors des Golden Globes, Brad Pitt a encore bien fait rire l'assemblée ce week-end lors de la cérémonie des SAG Awards à Los Angeles.

Récompensé une nouvelles fois pour son rôle dans "Once Upon a Time… in Hollywood", l'acteur de 56 ans en a profité, une fois n'est pas coutume, pour enchaîner les vannes au micro. "Je vais ajouter ça à mon profil Tinder", a-t-il d'abord lâché en récupérant son trophée de meilleur acteur dans un second rôle. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les fous rires dans la salle, mais Brad Pitt ne s'est évidemment pas arrêté là. Remerciant les autres acteurs du film, il a lancé une petite pique à Quentin Tarantino, le réalisateur de "Once Upon a Time… in Hollywood", faisant référence à la passion que voue ce dernier... aux pieds. "Je voudrais remercier Leo (Di Caprio), Margot Robbie, les pieds de Margot Robbie, les pieds de Margaret Qualley, les pieds de Dakota Fanning... Sérieusement, Quentin a demandé à plus de femmes d'enlever leurs chaussures que les agents de sécurité dans les aéroports".

Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, Brad Pitt a aussi souligné la "difficulté" qu'il avait eu à interpréter son rôle : "Un gars qui est drogué, qui se promène torse nu et qui ne s'entend pas avec sa femme... Il y a un grand écart (avec la réalité)". Il n'en fallait pas moins pour faire applaudir la salle, où se trouvait aussi Jennifer Aniston, l'ex-femme de l'acteur, récompensée pour son rôle dans "The Morning Show". L'ancien couple s'entend d'ailleurs visiblement très bien, d'après les photos prises durant la soirée et où on les voit plutôt complices.