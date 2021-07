Jean-François Stévenin, merveilleux acteur et réalisateur, s’est éteint à 77 ans.

Il y a ceux pour lesquels les célébrités dégainent leurs hommages plus vite que leur ombre. Les “R.I.P.”, les “il va tellement nous manquer” fleurissent si vite qu’il faudrait peut-être s’en méfier. Et puis il y a les autres, deux qui partent sur la pointe des pieds et qui, au lendemain de leur disparition, suscitent des réactions sobres, mais à prendre d’où elles viennent : de ceux qui savent.